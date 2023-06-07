إصابة ثلاثة عشر شخصا فى إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

فيرجينيا 7 يونيو 2023 م ( وال ) أصيب ثلاثة عشر شخصا فى حادث إطلاق نار وقع خارج مدرسة ثانوية فى مدينة ريتشموند، بولاية فرجينيا الأمريكية، أثناء حفل تخرج، وفق ما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقالت الشرطة، فى مؤتمر صحفى، إن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم 3 بجروح خطيرة.كما أصيب 6 أشخاص آخرون بجروح لا علاقة لها بإطلاق النار، بينهم 2 نتيجة السقوط وآخر صدمته سيارة أثناء الهروب من موقع إطلاق النار. من جانبه، أوضح المسؤول بمدارس ريتشموند العامة ( ماثيو ستانلي ) ، أن إطلاق النار وقع فى مونرو بارك بعد حفلة تخرج من مدرسة هوجوينوت الثانوية، هذا وقد أعلنت الشرطة اعتقال المشتبه به في هذا الحادث.

ووفق إشعار نُشر على موقع مدارس ريتشموند العامة، تم إغلاق جميع مدارس المنطقة اليوم الأربعاء، كما تم إلغاء جميع فعاليات التخرج من المدارس الثانوية الأسبوع الجارى.