ليبيا تستضيف الاجتماع الـ 73 لمجلس وزراء العدل العرب

القاهرة 07 يونيو 2023 (وال)- شاركت وزيرة العدل حليمة إبراهيم اليوم الأربعاء، في الاجتماع الـ 71 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في لقاهرة.

وقرر المكتب التنفيذي خلال الاجتماع استضافة ليبيا للاجتماع الـ 73 لمجلس وزراء العدل العرب.

وناقش الاجتماع مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، ومكافحة الإرهاب، ودراسة مشروع الاتفاقية العربية المتعلقة بمعالجة أوضاع اللاجئين، والقانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية. (وال)

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