بلدية سرت تبحث مع جهاز مشروعات الاسكان والمرافق؛ المشاريع المزمع تنفيذها.

سرت 07 يونيو 2023 م (وال) – بحث عميد بلدية سرت ” مختار خليفة” مع مدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بسرت ” كمال سليمان ” عددا من الملفات تتعلق بسير عمل فرع الجهاز بسرت والمشاريع التي نفذت خلال عامي (2022 – 2023 م).

واستعرض الاجتماع الذي عقد اثناء زيارة عميد البلدية لديوان مكتب الجهاز بسرت؛ المشروعات التي سينفذها الجهاز ببلدية سرت خلال العام الجاري.

وشدد عميد البلدية على ضرورة التنسيق والتواصل حتى لا تكون هناك ازدواجية في تنفيذ المشاريع بين البلدية والجهاز، داعيا الى الاسراع في تنفيذ بعض المشاريع التي ينفذها الجهاز ومنها طريق عمر بن الخطاب بالحي السكني رقم (1).

..(وال- سرت)..