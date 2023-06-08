صناع المحتوى أصبح بإمكانهم مغادرة تويتر وأخذ مشتركيهم معهم

كاليفورنيا 7 يونيو 2023 م ( وال ) أعلن “إيلون ماسك” في تغريدة نشرت اليوم الأربعاء عن ميزة جديدة لتطبيق تويتر ، إذ ستوفر “تويتر” من الآن فصاعدًا عناوين البريد الإلكتروني للمشتركين لمنشئي المحتوى، ما يسمح لهم بسهولة التفاعل مع مشتركيهم خارج منصة التواصل الاجتماعي.وأوضح مالك “تويتر” أن تلك الميزة تمكن المبدعين من مغادرة هذه المنصة بسهولة وأخذ المشتركين معهم إذا أرادوا ذلك.

وحظيت هذه التغريدة بتقدير واسع النطاق من قبل المستخدمين الذين سألوا أيضًا عن التغييرات الأخرى التي يخطط “ماسك” لتنفيذها عبر المنصة.

هذه الخطوة تأتي بعد تولي “ليندا ياكارينو” – مسؤولة الإعلانات السابقة لدى “إن بي سي يونيفرسال” – منصب المديرة التنفيذية الجديدة لـ “تويتر”.