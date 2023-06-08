وزير المالية يبحث مع المراقبين الماليين بالوحدات الإدارية حلحلة المختنقات التي تواجه سير عملهم.

طرابلس 7 يونيو 2023 (وال) – بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية ” خالد المبروك ” اليوم الاربعاء مع المراقبين الماليين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة حلحلة المختنقات التي تواجه سير عملهم ، بما يعزز دورهم في المحافظة علي اوجه صرف المال العام وفق البنود المعتمدة من ادارة الميزانية .

وتناول اللقاء حسب صفحة الوزارة على فيسبوك” مناقشة الإجراءات والآليات التي يتبعها المراقب المالي في قطاعات الدولة المختلفة .

وأشار وزير المالية خلال هذا اللقاء إلى الأثار السلبية التي قد تنتج جراء تأخر بعد المراقبين في إحالة تقرير المصروفات وتقارير الشفافية أولا بأول بما في ذلك الحساب الختامي للقطاع ، داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود والمثابرة في العمل والإنجاز ، لتسليم المطلوب حسب الجدول المعد من الإدارات الفنية بالوزارة .

بدورهم قدم المراقبون الماليون جملة من الملاحظات المهمة التي تشكل نوعاً من العراقيل لبعض جوانب العمل في المؤسسات المكلفين بها ، وتمت مناقشها واقتراح الحلول لها وأخذ الإجراءات المناسبة لعددٍ منها .