وزارة الشباب تٌكرِم محمد الشحومي لتفوقه في مجال صناعة الروبوتات والطاقة البديلة.

طرابلس 7 يونيو 2023م (وال)- كرمت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الشاب المبدع ” محمد مسعود الشحومي ” من مدينة زلطن، وذلك نظير تفوقه وتميزه في اختراع وابتكار الروبورتات والأجهزة الكهربائية والطاقة البديلة.

وعبر وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة “أحمد الكاتب” خلال تكريمه للشحومي عن إعجابه بإبداعات الشاب، وإصراره على تحقيق أهدافه، مؤكدا على دعمه الكامل في مشاريعه المستقبلية.

وأعتبر الوكيل هذا الشاب مثالاً يحتذى به الشباب في جميع أنحاء ليبيا، متطلعاً منه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في هذا المجال.