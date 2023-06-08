البنك الدولي يؤكد إن كوفيد 19 دفع أكثر من 16 مليون شخص إلى الفقر

نيويورك 08 يونيو 2023 (وال) – أوضح البنك الدولي في تقرير صدر مساء أمس الأربعاء، إن وباء كوفيد 19 دفع أكثر من 16 مليون شخص إضافي إلى الفقر، ولا سيما من خلال تعطيل نشاط الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

و دعا البنك إلى تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيكون له تأثير كبير على الفقر والبطالة في المنطقة.

هذا وبين التقرير أن “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي ازداد الفقر فيها خلال العقد الثاني من الألفية، ويعود ذلك إلى قطاع خاص غير مدعوم بصورة كافية ولا يولّد ما يكفي من الوظائف، ونسبة بطالة عالية جدا في غالب الأحيان بين الشبان حتى خريجي الجامعات منهم، ودمج ضعيف للنساء في سوق العمل”.

ويقترح البنك الدولي بصورة خاصة منح مساعدة مالية على شكل مدخول للأكثر فقرا، واعتماد نظام تأمين ضد البطالة، وإصلاح أنظمة التقاعد القائمة لمساعدة الفئات الضعيفة من السكان، ودعم قدرتهم على الاستمرار.

كما دعا إلى اعتماد سلسلة من القوانين الرامية إلى حماية الموظفين بصورة أفضل، والسماح للنساء بالاندماج أكثر في سوق العمل. (وال _ نيويورك)

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