“ميلوني” تشدد على أن استقرار ليبيا من أولويات الدولة الإيطالية

روما 08 يونيو 2023 (وال) – شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على (توتير) على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وإطارها السياسي، يمثل أولوية لإيطاليا وللأمن القومي.

وكشفت الرئيسة، أن من بين مواضيع الحوار مع حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي جرى بقصر كيجي مقر الحكومة في العاصمة روما، تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر، والالتزام بدعم السلطات الليبية في إدارة تدفقات الهجرة.

وقالت “ميلوني” ، تمّ أيضًا التركيز أيضًا على الاقتصاد والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية للتعاون بين الدولتين، مثل الطاقة والنفط والغاز.

الجدير بالذكر، أن الرئيسة وصفت الاجتماع الذي عقدته مع رئيس حكومة الوحدة أمس الأربعاء، بالاجتماع المطول والوردي. (وال _ روما)

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