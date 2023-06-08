باتيلي يجدد دعم بلاده لإجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية في ليبيا

طرابلس 08 يونيو 2023 (وال) – جدد المبعوث الأممي لليبيا “عبد الله باتيلي” خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الجزائري “أحمد عطاف”، دعم بلاده المتواصل للمساعي التي بادرت بها الأمم المتحدة، بغية مساندة الفاعليين الليبيين نحو بلورة التوافقات الضرورية، التي من شأنها تمهيد الأرضية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت.

و بحث المبعوث الأممي لليبيا “عبد الله باتيلي” مساء الأربعاء، مع وزير الخارجية الجزائري، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وفي ختام هذا الاتصال، اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات خلال الزيارة التي سيقوم بها “باتيلي”، إلى الجزائر قريباً، بدعوة من رئيس الدبلوماسية الجزائرية وفقا للمصدر ذاته. (وال _ طرابلس)

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