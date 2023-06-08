الدبيبة يصف زيارته إلى إيطاليا بالخطوة المهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين .

طرابلس طرابلس 8 يونيو 2023 ( وال ) – و صف رئيس حكومة الوحدة” عبدالحميد الدبيبة” زيارته إلى روما، مساء الأربعاء، بالخطوة المهمة نحو مزيد من العلاقات مع إيطاليا.

وقال “الدبيبة” في تغريدة عبر حسابه بتويتر “خطونا اليوم خطوة مهمة نحو مزيدٍ من توطيد العلاقات مع إيطاليا؛ بما يضمن استفادة بلادنا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات، ويعزز حالة الانتعاش الاقتصادي والخدمي”.

وأضاف رئيس الحكومة ” لقد أكدنا أهمية استكمال اللجنتين الليبية والإيطالية أعمالهما لإلغاء الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي في أقرب وقت، مع التشديد على أهمية تسهيل منح التأشيرات لمواطنينا”.

وعبّر ” الدبيبة ” عن شكره لرئيسة الحكومة الإيطالية على حفاوة الاستقبال، و ما وصفها بالرغبة الصادقة في تحصيل منفعة لشعبينا ومصالحهما.

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