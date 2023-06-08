إحباط عملية تهريب حبوب مخدرة وأموال بمعبر رأس جدير

رأس جدير 08 يونيو 2023 (وال) – نجحت قوات الجمارك التونسية بمعبر رأس جدير في إحباط محاولة تهريب 22 ألف قرص مخدر من داخل سيارة تونسية تستعد للدخول إلى تونس.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن أعوان الديوانة بالمعبر تمكنوا أمس الأربعاء أيضا من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة يعادل 300 ألف دينار تونسي، على متن سيارة تونسية متجهة نحو ليبيا.

وأذنت النيابة العمومية بولاية مدنين، للمصالح الأمنية المختصة بمواصلة التحريات واتمام بقية الاجراءات في شأن المتهمين.

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