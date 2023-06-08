تأييد أوروبي لدعوة باثيلي جميعَ الأطراف الليبية للإنخراط في معالجة جميع القضايا العالقة لإجراء الانتخابات عام 2023

طرابلس 08 يونيو 2023 (وال)- أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل اليوم الخميس، تأييد دعوة البعثة الأممية والمبعوث الأممي عبدالله باثيلي كل الأطراف الليبية إلى “معالجة جميع القضايا العالقة وحثها على الإمتناع عن تكتيكات المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة”.

وقال ساباديل – في منشور عبر حساب البعثة الأوروبية عبر موقع فيسبوك – إن ليبيا بحاجة إلى “انتخابات تجدد شرعية مؤسساتها”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت الأربعاء، أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المرشحين.

وأشارت البعثة – في بيان – بخصوص نتائج اجتماعات لجنة «6+6»، إلى أنها أحاطت عِلمًا بنتائج أعمال اللجنة المُشَكّلة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي اجتمعت في مدينة بوزنيقة المغربية في الفترة ما بين 22 مايو وحتى 6 يونيو، لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت البعثة أنها تدرك أن “العناصرَ الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني – بما في ذلك النساء والشباب – والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخاباتٍ شاملةٍ وذاتِ مصداقية وناجحة”. (وال)

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