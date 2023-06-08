اللجنة العُليا للاِمتحانات تَستعرِض التَّقارير الفنِّية لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي .

طرابلس 07 يُونيو 2023م – اِستعرَضتْ اللجنة العُليا لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي للعام الدِّراسي 2022-2023م، في اِجتماعها الثامن الذي عُقِدَ الاربعاء التَّقارير الفنِّية حَول اِمتحانات شهاذة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي التي اُختتمت الثلاثاء لإعداد التَّقرير النِّهائي.

وَاشتَملتْ التَّقارير على الملاحظات الواردة على الأسئلة، والخاصة بِأوراق الأسئلة، والإجابة وعَدد حالات الغش اليومية، والمتمثلة محاضر الغش الواردة من اللجان المركزية واِستعمال الهاتف النقال داخِل قاعات الاِمتحان، و الإساءة للجان الاِمتحانية، وتطبيق العُقوبات الواردة وفق المواد 104، 106، 107 من لائِحة تنظيم شؤون التَّربية والتَّعليم لِمرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي الصادرة بِقرار مجلس الوزراء رقم 1013 لِسنة 2022م.

يُشار إلى أنَّ اللجنة العُليا لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، تشكَّلت بِعضوية مديري المركز الوطني للامتحانات، مصلحة التَّفتيش التَّربوي، مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية، إدارتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، تعليم واندماج الفئات الخاصة، التَّعليم الخاص، الخدمة الاِجتماعية والصحة المدرسية والدَّعم والإرشاد النَّفسي، مكاتب المُتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية، والإعلام.

وال..