البعثة الأممية تواصل العمل مع الأطراف الليبية لمعالجة الخلاف في القوانين الانتخابية

طرابلس 08 يونيو 2023 (وال) – قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إنها ستواصل العمل لتيسير مشاورات الأطراف الليبية لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم وصولا للانتخابات.

جاء ذلك في بيان للبعثة اليوم الخميس تعليقا على نتائج اجتماعات لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، والتي أعلنت أول أمس الثلاثاء انتهاء أعمالها بوضع قوانين انتخابية أثار بعض بنودها جدلا في البلاد.

وأوضحت البعثة أنها تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة.

وأكدت البعثة أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة، وفق البيان.

وأضافت أنها ستعمل على معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين المترشحين.

ودعت البعثة جميع الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أوفر أمانا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في 2023. (وال – طرابلس) ع ع

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