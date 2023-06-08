“إيني” توقع مذكرة تفاهم لتطوير الطاقة المستدامة مع ليبيا

طرابلس 08 يونيو 2023 (وال)- أعلنت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف دراسة وتحديد الفرص مع ليبيا، لتقليل إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا.

وأكدت إيني – في بيان لها – أن الخطوة جاءت تماشيا مع استراتيجيتها وأهداف حكومة الوحدة في تسريع إزالة الكربون والانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وتعهدت شركة إيني بالعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر تقليل حرق الغاز الناتج عن عملية استخراج النفط، فضلا عن المشاريع المحتملة لتقليل الانبعاثات من القطاعات التي يصعب تخفيفها.

وأشارت إلى أنه سيجرى العمل على تحديد موارد الغاز الإضافية من الحقول الموجودة والتي يمكن تطويرها كجزء من مشروع متكامل للسوق المحلية وربما للتصدير، مع تقييم الحلول الجديدة لتطوير الطاقة المتجددة ومبادرات كفاءة الكهرباء في الدولة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال