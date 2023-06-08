أبوشاح يطلع مسؤولين بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا على مخرجات عمل لجنة (6+6)

طرابلس 08 يونيو 2023 (وال)- بحث النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح الخميس، مع مدير القسم السياسي بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا إليزابيث ويلسون، سُبل المُضي قُدمًا لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

وأطلع أبوشاح ويلسون خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس بحضور مستشار الشؤون السياسية بالسفارة البريطانية لدى ليبيا فاروق الناجح، على مخرجات عمل لجنة (6+6) لوضع قانون انتخابات رئاسية وقانون انتخابات مجلس الأمة، والتقدم المهم الذي أحرزته اللجنة المشتركة. (وال)

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