بوجناح يؤكد دعمه لأعضاء برلمان الشباب وتمكين الخرجين منهم في القطاع الصحي .

طرابلس 8 يونيو 2023 م (وال) – أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلّف “رمضان بوجناح” دعمه الكامل لأعضاء برلمان الشباب وتمكين الخرجين منهم في القطاع الصحي .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بوجناح مع أعضاء برلمان الشباب بطرابلس والذي تناول تقديم مقترح تشكيل لجنة من شباب البرلمان لمتابعة أوضاع المراكز الصحية والمستشفيات في كل بلدية وتقديم تقريرات دورية للإطلاع والتقييم.

وحسب صفحة وزارة الشباب على ” فيسبوك ” فان المقترح يهدف لإتاحة فرصة أكبر للوزارة في متابعة أوضاع المرافق الصحية بكافة ربوع البلاد وتوفير احتياجاتها اللازمة في أوقاتها المحددة .