مطالبات سعودية بمعاقبة ميسي وسحب أحد ألقابه .

جدة 8 يونيو 2023 م (وال) ـــ أثار اللاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي” موجة غضب بين الجماهير الكرة في السعودية عقب إعلانه اختيار الانضمام لنادي “إنتر ميامي” الأمريكي ورفضه العرض “الفلكي” ، من نادي الهلال السعودي .

وطالب عدد النشطاء السعوديين عبر شبكة “تويتر”، الهيئات الحكومية السعودية بسحب لقب سفير السياحة السعودية من “ميسي” واستبداله بالبرتغالي “كريستيانو رونالدو” مهاجم النصر السعودي الآن .

وكانت وزارة السياحة بالحكومة السعودية قد اختارت “ميسي” سفيرا للسياحة السعودية عقب الزيارة التي قام بها الأرجنتيني رفقة عائلته وأصدقائه إلى المملكة في وقت سابق .

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