وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يبحث آفاق التعاون مع خبراء من الجندرمة التركية .

طرابلس 8 يونيو 2023م (وال)-عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد” اليوم الخميس اجتماعا مع خبراء ومنسقين عن قيادة الجندرمة التركية بحضور مدير الادارة العامة للعمليات الامنية ومدير مكتب وزير الداخلية.

وذكرت وزارة الداخلية أن الاجتماع تناول مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات ، والتباحث حول الاحتياجات الفنية لانشاء وتطوير وحدات كلاب الأثر للرفع من قدرات الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة وتتبع الأثر والكشف عن المتفجرات والألغام واكتشاف الجثث.

كما تم خلال الاجتماع وفقا للوزارة الترتيب لزيارات ميدانية للأجهزة المختصة في مجال البحث والتحري للوقوف على البنية التحتية والأماكن والبيئة المناسبة لهذه الوحدات.