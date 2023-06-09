الجويج : وصول ( 144) ألف رأس من الأغنام وما يزيد عن (1000) من العجول إلى موانئ الخمس وبنغازي وطرابلس .

طرابلس 09 يونيو 2023 (وال)- – أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج ” عن وصول عدد من السفن هذا الأسبوع إلى موانئ بنغازي والخمس وطرابلس محملة بما يزيد عن ( 144) ” ألف رأس من الأغنام ، وأكثر من (1000 ) الف رأس من العجول الحية.

وأفاد الوزير ” الحويج ” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أنه وصلت هذا الأسبوع سفينة إلى ميناء الخمس محملة بحوالي ( 36 ) ألف رأس من الأغنام وسفينة أخرى تحمل على متنها ( 869 ) رأس من العجول الحية. أمس الخميس ، وأنه من المنتظر وصول سفينة قادمة من رومانيا خلال اليومين القادمين محملة بـ ( 10 ) آلاف رأس من الأغنام ووصول سفن أخرى إلى موانئ ليبية أخرى قريبا ما سيوفر فائضا من الأغنام الحية في الأسواق الليبية.

وأعرب الحويج عن اعتقاده بأن وصول هذه الشحنات من الأغنام والأبقار الحية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار أو على الأقل استقرارها في المرحلة القادمة ، مستبعدا أن تكون هناك زيادة في الأسعار مع قرب عيد الضحى المبارك بالنظر إلى توالي وصول الشحنات.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أنه بناء على الاجتماع الذي تم مؤخرا بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية وموردي اللحوم والمواشي من الخارج ستقوم المصارف بتغطية اعتمادات الاستيراد بقيمة 30 في المائة فقط على أن يتم تغطية باقي المبالغ بعد وصول الشحنات.

يشار إلى أن أسعار اللحوم في السوق المحلي الليبي شهدت، زيادة خلال الأشهر الستة الماضية تراوحت بين 20 و 30 في المائة.

وأرجع خبراء في الاقتصاد والزراعة هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية واضطراب سلاسل التوريد على خلفية تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية، والتي لم تتعافى من الأصل بالكامل جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) .

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