حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم ويوم الغد على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب الغربي.

طرابلس 09 يونيو 2023 م (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية؛ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة هذا اليوم ويوم الغد على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب مع رياح نشطة نسبياً يوم الغد والاحد قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضح المركز في نشرته الخاصة بالأحوال الجوية؛ أن مناطق راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد والأحد على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت ، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تنشط أحياناً يوم الغد على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-31)مْ على المناطق الساحلية, وتكون مابين (34-38)مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على الدواخل وتنخفض يوم الأحد على اغلب المناطق.

أما مناطق الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد ويوم الأحد على بعض المناطق الساحلية خاصة الخليج ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (23-27)مْ وتكون على اجدابيا (31) مْ.

وفي مناطق الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة: تكون السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد والأحد مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-42)مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد.

وتكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب في مناطق الواحات- السرير-تازربو-الكفرة ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد علي بعض المناطق.

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم ستكون الساعة 20:14)) وشروق الشمس ليوم الغد عند الساعة (05:58).

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