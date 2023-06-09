الرئاسي يشكل لجنة للتواصل مع السطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية والمحاكمة العادلة لـ ( هانيبال القذافي ) .

طرابلس 09 يونيو 2023 م ( وال) – شكل المجلس الرئاسي لجنة برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية للتواصل مع السطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية والمحاكمة العادلة للمواطن ” هانيبال معمر القذافي ” المسجون في لبنان منذ عدة سنوات .

وكلف المجلس في قراره رقم (14) لسنة 2023م اللجنة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة لـ ” هانيبال القذافي “، وضمان كافة حقوقه القانونية في التقاضي ، وكذلك متابعة أوضاعه الصحية وظروف اقامته داخل السجن .

وحسب القرار الذي تحصلت (وال) على نسخة منه فان من اختصاصات اللجنة العمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية امام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة .

ونص القرار في مادتيه الـ (3) والـ (4) بان للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به ، وان تقدم تقريرا عن نتائج اعمالها للمجلس الرئاسي بعد انتهاء عملها .

وقالت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي ” نجوى وهيبة ” لوكالة الانباء الليبية اللجنة ستقوم بالتواصل مع السلطات اللبنانية وبعد تقدير الموقف تتخذ ما يلزم من خطوات .

وأوضحت أنه من المهم بالنسبة للرئاسي في هذا الوقت هو متابعة الوضع الإنساني والصحي والحقوقي لمواطنِ ليبي .

(وال)