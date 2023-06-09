وزير الاقتصاد والتجارة يزور المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية.

طرابلس 9 يونيو 2023 (وال)- قام وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” الخميس بزيارة المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية اجتمع خلالها مع المدير العام للمركز الدكتور ” يوسف النعاس ” وعدد من مديري الادارات والموظفين بالمركز للاطلاع على نشاط المركز في متابعة توريد الأجهزة والمعدات الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية وفق المواصفات القياسية .

وأثنى لوزير على جهود إدارة المركز والموظفين في تفعيل المركز وتطوير الأداء بالتقسيمات الإدارية والفنية التابعة له، داعياً الى تعزيز التعاون مع قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار واعداد الدراسات اللازمة بمشاركة الأكاديميين وأصحاب الأفكار الريادية وتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة المتجددة عبر القطاع الخاص تسهم في التنمية والتنوع الاقتصادي.

كما قام الوزير بجولة في الأقسام والمعامل الفنية للوقوف على سير العمل، والاطلاع على مشروع الطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه داخل المركز.

وال..