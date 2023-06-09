الرئاسي يُشكل لجنة للتواصل مع السطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية والمحاكمة العادلة لـ (هانيبال القذافي)

طرابلس 09 يونيو 2023 (وال)- شكّل المجلس الرئاسي لجنة برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة للتواصل مع السطات اللبنانية، لضمان توفير الظروف الإنسانية والمحاكمة العادلة للمواطن “هانيبال معمر القذافي” المسجون في لبنان منذ عدة سنوات.

وكلف المجلس في قراره رقم (14) لسنة 2023 م اللجنة بالتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان إلتزام السطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة لـ “هانيبال القذافي”، وضمان كافة حقوقه القانونية في التقاضي، وكذلك متابعة أوضاعه الصحية وظروف اقامته داخل السجن.

وبحسب القرار الذي تحصلت (وال) على نسخة منه؛ فإن من اختصاصات اللجنة العمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة.

ونص القرار في مادتيه الـ (3) والـ (4) بأن للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وأن تقدم تقريرًا عن نتائج أعمالها للمجلس الرئاسي بعد انتهاء عملها.

وقالت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة – لوكالة الأنباء الليبية – إن اللجنة ستقوم بالتواصل مع السلطات اللبنانية وبعد تقدير الموقف تتخذ ما يلزم من خطوات.

وأوضحت أنه من المهم بالنسبة للرئاسي في هذا الوقت هو متابعة الوضع الإنساني والصحي والحقوقي لمواطنِ ليبي. (وال)

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