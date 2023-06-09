رئيس حكومة الوحدة يستقبل في روما سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا

روما 09 يونيو 2023 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بمقر إقامته في روما اليوم الجمعة، سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جانلوكا البيريني الذي تم تعيينه مؤخرًا، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وسفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء على أهمية العلاقة بين البلدين، ودور السفارة الإيطالية في طرابلس في دعم ومتابعة ما اتفق عليه بين رئيسي الوزراء، وأنه سيعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة وتسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي.

وأكد الدبيبة على عمق العلاقات بين البلدين ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة، من خلال تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات ومتابعة ما اتفق عليه في محادثات طرابلس وروما بين الحكومتين، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، مُصدرًا تعليماته لوزارة الخارجية بتقديم الدعم اللازم للسفير. (وال)

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