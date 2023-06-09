السيسي أول رئيس مصري يزور أنغولا ويتحدث منها عن الأزمة الليبية

لواندا 09 يونيو 2023 (وال)- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أثناء زيارته لجمهورية أنغولا إنه “لا بد أن نبحث الأزمة الليبية، وإيجاد حل للصراعات في روسيا وأوكرانيا في الأسابيع المقبلة”.

زيارة السيسي لأنغولا كانت بين زيارة لـ 3 دول إفريقية دفعة واحدة، تشمل أنغولا وزامبيا وموزمبيق وقد بدأها بزيارة العاصمة لواندا.

ونقلت وسائل إعلام عن خبراء مصريين في العلاقات الدولية قولهم إن “زيارة الرئيس السيسي لأنغولا تعد الزيارة الأولى لأول رئيس مصري للمستعمرة البرتغالية السابقة عبر التاريخ، على الرغم من إن العلاقات بين البلدين قائمة منذ عام 1965 م. (وال)

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