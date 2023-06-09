محاضرة علمية حول مرض الانسداد المزمن للقصبات الهوائية بطبي بنغازي .

بنغازى 09 يونيو 2023 (وال) – أقيمت بمركز بنغازي الطبي محاضرة علمية حول مرض الانسداد المزمن للقصبات الهوائية، برعاية الجمعية الليبية للقلب، وقسم الصدرية بالمركز .

وقال استشاري أمراض الصدرية بمركز بنغازي الطبي الدكتور شريف الحاسي إن المحاضرة استهدفت أطباء الباطنة العامة وأطباء التخصص في أمراض الصدرية، وجراحة الصدر، وتم خلالها عرض الطرق الحديثة للتشخيص والعلاج ومتابعة مثل هذه الأمراض الشائعة .

وأوضح الحاسي أن هذه البرامج والمحاضرات تأتي للرفع من الكفاءة العلمية والعملية والمهنية للأطباء وستكون متواصلة ومستمرة لتهيئة وتجهيز كادر مؤهل علميا وبحثيا لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع.

يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة لإصلاح النظام الصحي من خلال تحقيق الأهداف طويلة المدى لتقديم خدمات صحية متطورة تساهم في رفع كفاءة جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة عن طريق تطبيق برامج تدريبية ومحاضر علمية متخصصة.

(وال – بنغازي) .