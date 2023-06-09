سفارات دول غربية تدعو الجهات الفاعلة للمشاركة مع باثيلي لتأمين الانتخابات الليبية

طرابلس 09 يونيو 2023 (وال)- دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا الجمعة، جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البناءة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات الليبية.

ورحّبت السفارات – في بيان مشترك نشر على مواقعها بتويتر ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 7 يونيو، بشأن توافق لجنة (6+6) – قائلة إنها تعترف بالمثل بجهود اللجنة في التوصل إلى إتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية.

كما رحّبت الدول في بيانها بالتزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمُضي قُدمًا في العمل مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة، لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين. (وال)

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