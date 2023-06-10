الصين وكوبا ينفيان مزاعم أمريكية إقامة قاعدة تنصت الكتروني .

هافانا وبكين 9 يونيو 2023 م (وال) ـــ نفت كل من الصين وكوبا تقريرا إعلاميا أفاد بأن بكين توصلت إلى اتفاق مع كوبا لإقامة مركز تنصت إلكتروني في جزيرة كوبا .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “وانغ ون بين” اليوم الجمعة: (أن “نشر الشائعات والافتراءات” أسلوب أميركي معروف، وكما نعلم جميعًا، فان نشر الشائعات والافتراءات أسلوب معروف للولايات المتحدة ، وان الولايات المتحدة أيضًا هي أقوى إمبراطورية للقرصنة الإلكترونية في العالم، وأيضًا دولة كبرى في مجال المراقبة والرصد) .

من جانبها وصفت هافانا أمس الخميس التقارير الإعلامية بأنها (كاذبة ولا أساس لها)، وقال نائب وزير الخارجية الكوبي “كارلوس فرنانديز دي كوسيو” في بيان تلاه أمام الصحافة في هافانا: إن (صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نشرت في 8 يونيو معلومة كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة، تفيد بوجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس مفترضة) .

وأضاف أن كوبا (ترفض أي وجود عسكري أجنبي” في أميركا اللاتينية بما في ذلك القواعد العسكرية الكثيرة والقوات التابعة للولايات المتحدة)، معتبرًا أن (الافتراءات من هذا النوع كثيرًا ما تُلفق من جانب مسؤولين أميركيين) .

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلت عن مسؤولين أميركيين مطلعين على معلومات المخابرات أن قاعدة تنصت الكتروني ستسمح لبكين بجمع بيانات الاتصالات الإلكترونية من جنوب شرق الولايات المتحدة، التي يوجد فيها العديد من القواعد العسكرية الأميركية، بالإضافة إلى مراقبة حركة السفن

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تُسمّهم أنّ الصين ستدفع لكوبا (مليارات عدة من الدولارات) مقابل إقامة القاعدة .

…(وال)…