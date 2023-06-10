العراق يرحب بتوافقات لجنة (6+6) حول قانون الانتخابات.

بغداد 9 يونيو 2023م (وال)- رحبت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة بإعلان اللجنة المُشترَكة المكلفـة مـن مجلسي النواب و الأعلى للدولة (6+6)، يوم الأربعاء الماضي في مدينة بوزنيقة المغربيَّة، بتوافـق أعضـائها بشأن القـوانين المنظمة للانتخابات الرئاسيَّة والبرلمانيَّة في ليبيا.

وثمنت الوزارة في بيان لها عالياً الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربيَّة من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسيَّة من أجل الاضطلاع بدور أساسيّ في العمليَّة الانتخابيَّة.

وأعربت الوزارة عـن أملها فـي أنَّ تسهم هذه التوافقات في الدفع بعمليَّة التسويّة السياسيَّة في ليبيا قدماً بمـا يـخـدم آمال وطموحات الشعب الليبيّ الشقيق.