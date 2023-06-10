أسعار النفط تتراجع لأكثر من دولار للبرميل

نيويورك 10 يونيو 2023 (وال) _ سجلت أسعار النفط في نهاية تعاملات جلسة أمس الجمعة، تراجعا لأكثر من دولار للبرميل.

كما سجل الذهب الأسود انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف المتعلقة بنمو الطلب.

وسجل سعر الديزل تراجع، بواقع 15.2 وون، الأسبوع الماضي، ليصل إلى 1406.1 وون، للتر، مما يمثل الأسبوع السابع على التوالي من التراجع.

وارتفع سعر خام “دبي” القياسي الكوري الجنوبي، بواقع 1.8 دولار للبرميل هذا الأسبوع، ليصل إلى 75.5 دولار.

يذكر إن ذلك، يأتي في أعقاب إعلان عن خفض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك+” والسعودية، ورفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023. (وال _ نيويورك)

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