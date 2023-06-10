اختتام البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل ببلدية الجفرة

الجفرة 10 يونيو 2023 (وال) – اختتم الخميس في مدينة هون ببلدية الجفرة البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل لعدد 125 باحث عن العمل من ضمنهم متدربين من ذوي الاعاقة .

وجرى خلال الحفل تسليم المتدربين حقائب التدريب في عدة مجالات مختلفة، وفقاً للخطة التدريبية من ( كشف أعطال السيارات، وصيانة اللوحات الإلكترونية وبرمجة النقال، ولف المحركات الغاطسة، وصيانة أجهزة التكييف والتبريد) وذلك لضمان اندماجهم مباشرة في سوق العمل.

وحضر اختتام البرنامج التدريبي بلديتي الجفرة وزلة والمؤسسات والقطاعات والأجهزة الرقابية وعمداء الجامعات والمعاهد العليا بالبلدية ومدير أدارة التدريب والتأهيل المهني بالوزارة وعدد من رؤساء الاقسام بديوان الوزارة .

و يأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن مشروع تنفيذ روزنامة التدريب في البلدية باشراف إدارة التدريب والتأهيل المهني بوزارة العمل والتأهيل،

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