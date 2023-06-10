مركز بنغازي الطبي يحتضن المؤتمر الدولي لطب الجنين

بنغازي 10 يونيو 2023 (وال) _ احتضن مركز بنغازي الطبي أمس الجمعة، فعاليات المؤتمر الدولي لطب الجنين، والذي شهد مداخلات الأطباء من دول عربية ودولية ومحلية عبر تطبيق (الزوم).

وبحسب المكتب الإعلامي للمركز، فقد أوضحت رئيس قسم النساء والتوليد بمركز بنغازي الطبي ومستشفى الجمهورية الدكتورة نجاة الهوني: إن هذه الدورة هي الحادية عشر للمؤتمر، ليستفيد بها ما يقارب عن 52 طبيب، وهم متواجدين في مدينتهم المقام عقدها بمدينة بنغازي بدون معانات لسفر بدون الغياب عن أعمالهم.

وأضافت الهوني: هذا الحدث هو تشجيع للأطباء من داخل المركز الطبي ومن خارجها، لحضور فعالياته المميزة، بحضور أطباء عبر الإنترنت و برنامج الزوم من دولة مصر وتونس والسعودية وقطر والصين، وأطباء من كافة المدن الليبية.

الهوني تابعت: هذا اللقاء العلمي من أجل المعرفه وزيادة المادة العلمية لطب الجنين، حيث يعتبر هذا الطب نوع ما مستحدث جديد، كما يوجد به تطورات علمية جديدة.

وذكرت: يتضمن المؤتمر عدة محاضرات علمية غنية بمعلومات مهمة، باستخدم الأجهزة الحديثة من أجل تشخيص معظم التشوهات الخلقية في بداية الحمل عند المرأة، وكيفية التعامل معها بطرق السليمة والصحية.

وبينت رئيس قسم النساء: إن من خلال فعاليات المؤتمر تم مناقشة كل من التشوهات الخلقية في الجهاز العصبي، وتشوهات الخلقية في الجهاز الدوري بداية من القلب والأوعية الدموية، كذلك في العظام لدى الجنين.

وحول الهدف من احتضان المؤتمر، قالت يهدف المحفل الدولي إلى ضرورة التشخيص المبكر في معظم الحالات، وفي بعض الحالات قد يستدعىالتدخل الجراحي بعد الولادة مباشرة، و داخل الرحم، وذلك لإنقاذ حياة الجنين. (وال _ بنغازي)

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