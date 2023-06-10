قافلة طبية من مستشفى العيون بطرابلس إلى مدن ومناطق الجنوب .

طرابلـس 10 يونيو 2023م (وال) – وصلت إلى مدينة سبها هذا الأسبوع قافلة طبية من مستشفى العيون بطرابلس تضم أربعة وعشرين عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا ، لإجراء كشوفات طبية، وعمليات جراحة العيون للمواطنين.

وذكرت وزارة الصحة أن هذه القافلة جاءت بدعم من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الصحة المكلّف “رمضان أبوجناح”، للخدمات الطبية لأهالي مدن ومناطق الجنوب.

وفي ذات السياق أفادت مصادر مستشفى العيون بطرابلس أن قافلة نور الحياة باشرت بالتعاون مع مركز سبها الطبى بالكشف على مئات الحالات وإجراء أكثر من 60 عملية جراحية في اول يوم من زيارة القافلة المستمرة لمدة أسبوع فى سبها .

واضافت ذات المصادر أن أعضاء القافلة الطبية شاركوا اثناء تواجدهم بسبها في افتتاح قسم العيون بالعيادة المجمعة القرضة الذى يحتوى على أجهزة حديثة و متطورة فى مجال العيون .

وأوضحت المصادر أن قافلة نور الحياة بمستشفى العيون طرابلس ستنطلق بعد ذلك لزيارة مدن براك الشاطئ واوبارى وغات ، مشيرة الى أن المستهدف هو اجراء (500) عملية فى كل مدينة فى مختلف جراحات العيون وعدد لا محدود من الكشوفات .

ويأتي برنامج القوافل الطبية ضمن خطة توطين العلاج بالداخل برعاية رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.