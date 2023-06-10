جهاز دعم الاستقرار يحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمنسبيه من ضباط الصف.

طرابلس 10 يوينو 2023 م (وال) – احتفل جهاز دعم الاستقرار؛ الخميس بتخريج الدفعة الثانية لمنسبيه من ضباط الصف بعد تلقيهم دورة تدريبية متكاملة بمعهد التدريب التخصصي وذلك ضمن جهوده الحثيثة للرقي بمستوى كوادره.

وحضر حفل التخرج رئيس الجهاز عميد “عبدالغني بلقاسم”، ونائب رئيس الجهاز عقيد “موسى مسموس”، ومدير مكتب شؤون الجهاز عقيد “عبدالسلام المسعودي”، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لواء “لطفي الحراري”، ورئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت عميد “أسامة طليش”، وعدد من مدراء الفروع والإدارات بالجهاز وبعض الشخصيات والقيادات الأمنية بالاضافة إلى أهالي وذوي الخريجين.

وجرى خلال حفل التخرج، استعراض لمختلف المهارات التي اكتسبها منتسبو الدفعة الجديدة خلال الدورة التدريبية.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجين الأوائل الذين أظهروا مهارات متميزة وانضباطاً عالياً، بتسليمهم شهادات تقدير ومكافآت مادية إضافة الى تكريم المدربين الذين تفانوا في تلقين الطلبة المهارات والعلوم الأمنية المختلفة.

يذكر أن الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالجهاز أشرفت على تدريب منتسبي الدفعة الثانية لضباط الصف على مدى خمسة أشهر تلقى المتدربون خلالها مختلف العلوم الأمنية والفنون القتالية.

..(وال)..