اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقل والخدمات تبحث الترتيبات اللازمة لانعقاده

طرابلس 10 يونيو 2023 (وال ) – بحثت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني لاتحاد العالم العربي للنقل والخدمات، الترتيبات اللازمة لانعقاده.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماع الخميس الماضي في طرابلس، إقامة المعرض الدولي الثاني للشحن وخدمات التوصيل تحت شعار (نحو تطوير الشراكة).

وذكرت مصادر اللجنة التحضيرية لـ (وال): أن هذا المؤتمر سينعقد في التاسع من يونيو الجاري بمدينة طرابلس، بمشاركة دول (تونس – الجزائر – العراق – فلسطين ومصر)، إلى جانب ليبيا المستضيفة للمؤتمر. (وال _ طرابلس)

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