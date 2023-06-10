الاحتلال الصهيوني يواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة.

رام الله 10 يونيو 2023 (وال) – اعلن نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الأسرى المحتجزة جثامينهم، هم: أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018، وفارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019، ونصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019، وبسام السايح محتجز جثمانه منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020، وكمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020، وسامي العمور محتجز جثمانه منذ عام 2021، وداود الزبيدي محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022، ومحمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ عام 2022، وناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ عام 2022، وخضر عدنان محتجز جثمانه منذ الـ2 من مايو 2023.