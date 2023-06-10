مدير مديرية امن طرابلس يبحث في اجتماع مع عدد من الضباط استكمال الجهود الخاصة بالاعمال الامنية .

طرابلس 10 يونيو 2023 (وال) – بجث مدير مديرية أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة اليوم السبت مع عدد من ضباط المديرية استكمال ومتابعة الجهود المتعلقة بألاعمال الأمنية من قبل مدير الامن لاداء مكونات المديرية .

و تم في الاجتماع الذي حضره مساعد مدير الأمن الشؤون العامة اللواء محمد زرتي، وعدد من الضباط رؤساء المكاتب و الاقسام آخر النتائج و ما توصلوا اليه من اعمال ومتابعة الاعمال المكلف بها الضباط والتي تشرف عليها المديرية ،

وذكرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على فيسبوك أن إجتماع مدير أمن طرابلس بضياط المديرية ياتي بشكل دوري اسبوعيا حيث يتم توجيه القادة و الضباط في تنفيذ و انجاز البرامج و الملفات المكلفين بها بكفاءة و فاعلية ، وكذلك يعد مناسبا لتحفيز القادة و الضباط بمواجهتهم بالأساليب المناسبة لإيجاد حلول عملية للمشاكل الأمنية التنفيذية التي تواجههم .