ليبيا نيوز

مدير مديرية امن طرابلس يبحث في اجتماع مع عدد من الضباط استكمال الجهود الخاصة بالاعمال الامنية .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 يونيو 2023 (وال) –  بجث مدير  مديرية أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة   اليوم السبت  مع عدد من ضباط المديرية استكمال ومتابعة الجهود  المتعلقة بألاعمال الأمنية من قبل مدير الامن لاداء مكونات المديرية .

و تم في الاجتماع الذي حضره   مساعد مدير الأمن الشؤون العامة اللواء محمد زرتي،   وعدد من  الضباط رؤساء المكاتب و الاقسام  آخر النتائج و ما توصلوا اليه من اعمال ومتابعة الاعمال المكلف بها الضباط والتي  تشرف عليها المديرية ،  

 وذكرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على فيسبوك  أن إجتماع مدير أمن طرابلس بضياط المديرية  ياتي بشكل دوري اسبوعيا  حيث  يتم توجيه القادة و الضباط في تنفيذ و انجاز البرامج و الملفات المكلفين بها بكفاءة و فاعلية ، وكذلك  يعد  مناسبا لتحفيز القادة و الضباط بمواجهتهم بالأساليب المناسبة لإيجاد حلول عملية للمشاكل الأمنية التنفيذية التي تواجههم .

 

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وكالة الأنباء الليبية

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