مركز طب الطوارئ والدعم يرفع الجاهزية القصوى إستعداداً لموسم الحج لهذا العام.

طرابلس 10 يونيو 2023م(وال)- أعلن مركز طب الطوارئ والدعم رفع درجة الجاهزية القصوى بجميع فروعه الشرقية والجنوبية والوسطى وفرع طرابلس إستعداداً لموسم الحج لهذا العام وذلك عبر توفير التجهيزات الطبية اللّازمة لحجاج بيت الله الحرام .

وقال المركز إنه تم تجهيز أكثر من 7500 حقيبة إسعافات أولية و تجهيز 10000 كتيب توعوي خاص بسلامة الحجاج.و تجهيز 10000 مطوية توضح مناسك الحج و عدد 02 عيادات طبية داخل صالة الإستقبال بمطار معتيقة خاصة بالرجال والنساء.

كما تم تجهيز عدد 02 عيادات طبية داخل صالة الإستقبال بمطار سبها خاصة بالرجال والنساء و عدد 02 عيادات طبية بالقرب من مطار بنينا للاستقبال خاصة بالرجال والنساء و فريق طبي وطبي مساعد مكون من أكثر 50 فردا.

وحسب المركز فقد تم تجهيز أسطول سيارات إسعاف مكون من 45 سيارة مجهزة بالمسعفين على مستوى ليبيا و فريق إستقبال مكوّن من 90 فردا لخدمة الحجاج ومساعدتهم في التنقل داخل المطارات,إضافة إلى عدد 4 صيدلايات طبية خاصة بإحتياجات حالات الأمراض المزمنة.و توفير 400 كرسي عجلات متحرك داخل المطار.

وأضاف أن العمل يجري على تجهيز عيادة طبية بالأراضي المقدسة ستقوم بتقديم الرعاية الصحية لحجاج ليبيا لبيت الله الحرام.