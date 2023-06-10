حركتا الكشافة والمرشدات في ليبيا وموريتانيا توقعان على اتفاقية تعاون بينهما

نواقشوط 10 يونيو 2023 (وال)- وقع وفد من الحركة العامة للكشافة والمرشدات خلال زيارتة لموريتانيا مؤخرًا، اتفاقية تعاون مع الحركة الكشفية الموريتانية بحضور وزير الشباب والثقافة وأعضاء من البرلمان الموريتاني وعددٍ من رؤساء الجهات في البلاد.

وبحث وفد الجركة الكشفية الليبية خلال زيارته مع قائد الحركة الكشفية الموريتانية، عددٍ من البرامج التدريبية والمناشط الكشفية بين البلدين.

وذكرت الحركة العامة للكشافة والمرشدات – عبر موقعها بفيسبوك – أن هذه الزيارة جاءت تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها قائد الكشافة المرويتانية سيد أحمد البكاي، مؤكدة على عمق العلاقات الأخوية بين حركتي الكشافة والمرشدات في البلدين، وعلى أهمية الحركة الكشفية في ترسيخ هذه العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة والبرامج المشتركة. (وال)

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