السعودية ترحب بتوافق اللجنة المشتركة (6+6) حول القوانين الانتخابية.

الرياض 10 يونيو 2023م(وال)- رحبت السعودية بتوافق اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6) حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها صدر اليوم السبت عن أمل السعودية في توقيع الأطراف الليبية بشكلٍ رسمي على القوانين الانتخابية كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، معبرة عن حرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار.

وجاء في البيان تشيد المملكة بجهود المملكة المغربية في إنجاح الحوار والتوافق الهامين الذي تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة.