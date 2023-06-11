العثور على أربعة أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرة كانوا يستقلونها حنوب كولومبيا

بوجوتا 10 يونيو 2023م(وال)- أعلنت السلطات الكولومبية العثور على أربعة أطفال أحياء في جنوب البلاد، بعد أكثر من خمسة أسابيع على تحطم طائرة كانوا يستقلونها في غابة كثيفة.

وأكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، في تغريدة عبر توتير، “العثور على الأطفال الاربعة من السكان الأصليين للبلاد أحياء بعد 40 يوما من تحطم الطائرة .

وأضاف أن الجيش أنقذ، أمس الجمعة، الأطفال بالقرب من الحدود بين إقليمي “كاكيتا” و”جوافياري” بالقرب من مكان تحطم الطائرة الصغيرة، مضيفا إنها فرحة للبلاد بأسرها.

وكانت الطائرة من طراز “سيسنا 206″، تقل سبعة أشخاص ، قد تحطمت بعد أن أطلقت نداء استغاثة جراء عطل بمحركها في الأول من مايو الماضي مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم الطيار،، بينما نجا الأطفال الأربعة، الذين تبلغ أعمارهم 13 وتسعة وأربعة أعوام، بالإضافة إلى رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا.