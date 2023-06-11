صندوق النقد الدولي : الاحتياطي الأجنبي في ليبيا بلغ نهاية العام 2022 إلى 82 مليار دولار.

طرابلس 10 يونيو 2023م (وال ) – قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ” ديمتري غيرشنسون” إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي الليبي والأصول المجمدة في الخارج يقدر بنحو 152 مليار دولار.

وأضاف ” غيرشنسون” في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة ( CNBC عربية ) أن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا بلغ نهاية العام 2022 إلى 82 مليار دولار، بينما بلغت الأصول المجمدة 70 مليار دولار منذ 2011 . وهو ما يوفر دعما كبيرا للاقتصاد الليبي وحمايته من الصدمات .

وأثنى ” غيرشنسون” على الدور البارز الذي لعبه مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على هذا الاحتياط رغم الاضطرابات التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

…( وال ) …