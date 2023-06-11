محاضرات استرشاديه لأطباء مركز البيضاء الطبي .

البيضاء 11 يونيو2023 م ( وال) – نظمت إدارة مركز البيضاء الطبي بالتعاون مع الهيئة العربية للتعليم الرقمي الطبي، خلال اليومين الماضيين، سلسلة من المحاضرات الاسترشادية، حول لوائح و قوانين و برنامج التدريب، وتطبيقات تفعيل الإيميل المؤسسي ، وتقديم شروح وافية حول برنامج اكزام سوفت للامتحانات (أون لاين) و المتبع في امتحانات الزمالة العربية.

وجاءت هذه المحاضرات التي تقام لأول داخل المركز الطبي البيضاء ، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الفترة الماضية، الدكتور ” محمد الهادي السويحلي” مندوب ليبيا بالهيئة العليا للمجلس العربي و نائب رئيس المكتب التنفيذي، ومشرف عام الامتحان، لمركز البيضاء الطبي.

واستهدفت هذه المحاضرات التي قدمها، المنسق الاداري للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بدولة ليبيا الدكتور “طارق البدري “( 142) طبيب من المتدربين بمختلف التخصصات، من داخل مركز البيضاء الطبي.

وحث مدير مركز البيضاء الطبي في الكلمة الافتتاحية الأطباء المشاركين في المحاضرات بضرورة الاستفادة منها، من أجل مواكبة العلم والتطور

(وال – البيضاء)