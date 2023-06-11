مصر.. اندلاع حريق على متن مركب سياحي في مرسى علم

مرسى علم 11 يونيو 2023 (وال) -ذكرت مصادر صحفية مصدر اندلاع حريق على متن مركب سياحي في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم إنقاذ (14) سائحا أجنبيا، من أصل (16) كانوا على متن المركب، أغلبهم من الجنسية الإنجليزية، فيما جاري البحث عن (3) مفقودين.

وأوضحت أن المركب كان في رحلة سفاري في البحر الأحمر منذ أكثر من يومين، حيث كان من المفروض أن تنتهي الرحلة اليوم أو غدا.

وأضافت أن المركب مرخص له، ويقوم برحلات بحرية، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل وأسباب الحادث في وقت لاحق، بعد أن تباشر اللجنة الفنية أعمالها والتحقيق فيه.(وال مرسى علم) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال