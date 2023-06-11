الصومال يعلن بدء المرحلة الأولى من انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي.

مقديشو 11 يونيو 2023 (وال) – أعلن وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية “عبد القادر محمد نور” أن الجزء الأول من قوات الاتحاد الإفريقى الانتقالية (أتميس) وقوامه حوالي 2000 جندي، سيغادر البلاد في نهاية يونيو الجارى، لتنتقل مسؤولية أمن البلاد إلى الجيش الصومالى.

وأكد “نور” أن خطة التسلم الأمني ستستمر كما هو مخطط حتى يغادر آخر جندي البلاد بحلول نهاية ديسمبر 2024 وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2628. وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة اليوم كافية لتولي المسؤولية الأمنية من قوات “أتميس والمواقع المحددة” .. موجهًا شكره لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي على الدور الذي لعبته في استقرار وأمن البلاد.

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