مقتل جنود باكستانيين و مسلحين في اشتباك على الحدود الأفغانية

إسلام أباد 11 يونيو 2023 (وال) -لقي ما لا يقل عن (3) جنود، و (3) مسلحين مصرعهم في تبادل لإطلاق النار بين الجيش الباكستاني والمسلحين الذين هاجموا نقطة تفتيش أمنية شمال غربي باكستان، وقال الجيش الباكستاني في بيان اليوم الأحد، إن (4) مسلحين أصيبوا أيضا في الهجوم.

ووقع تبادل إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت في مدينة ميران شاه القبلية بمنطقة وزيرستان الشمالية في إقليم خيبر بختونخوا، وهو معقل سابق لحركة “طالبان” باكستان، ونفذ الجيش الباكستاني عمليات بحث لتعقب المسؤولين عن الهجوم، وصادر ذخيرة القتلى من المسلحين، وأكد الجيش في البيان عزمه “على القضاء على خطر الإرهاب”.

وتستمر الهجمات وتبادل إطلاق النار من حين لآخر، حتى بعد إعلان الجيش تطهير وزيرستان الشمالية من المسلحين، ما يثير مخاوف من أن “طالبان” باكستان تعيد تجميع صفوفها بالمنطقة.

وعلى الرغم من كونها مجموعة منفصلة، تظل حركة “طالبان” باكستان حليفا وثيقا لحركة “طالبان” الأفغانية، والتي استولت على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس عام 2021 خلال الأسابيع الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد بعد عقدين من الحرب.(وال إسلام أباد) س خ.

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