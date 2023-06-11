ليبيا نيوز

اجراء ( 30 ) عملية زراعة وتركيب مفاصل صناعية بمستشفى بن سينا بسرت .

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سرت 11 يونيو 2023( وال )- اجريت بمستشفى بن سينا بسرت على مدى خمسة أيام ، ( 30 ) عملية زراعة وتركيب مفاصل صناعية برعاية جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية .

      وأجرى هذه العمليات  الدكتور الاستشاري الزائر ” ربيع سعد القدافي ” والدكتور ” محمود الصهبي ” أخصائي تركيب مفاصل والدكتور الاخصائي ” على الجروشي ” ، وأطباء قسم العظام بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت .

     وأوضح الدكتور  ” ربيع  ”  لمراسل ( وال ) ، أنه تم تغير وتركيب مفاصل لمرضى من منطقة سرت ومناطق اخرى ، يعانون مشاكل صحية كبيرة وعدم القدرة على المشي وبحمد الله تمت نجاح في تغيير وتركيب تلاثين عملية مفصل لمرضى دكور واناث .

     (وال_سرت) 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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