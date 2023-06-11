طقس : تكاثر السحب على مناطق الخليج وسهل بنغازي واقصى مناطق الجنوب الغربي يتخللها سقوط امطار متفرقة .

طرابلس 11 يونيو 2023 ( وال ) – مازال الطقس متقلبا من يوم لاخر على معظم مناطق البلاد نتيجة حركة المنخفضات الجوية الصحراوية ، حيث درجات الحرارة معتدلة نسبياً على اغلب المناطق ، مع رطوبة عالية نسبياً على مناطق الساحل ، و تنشط الرياح هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا وينتقل تأثيرها يوم الغد على أغلب مناطق الشرق.

وذكر المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية أن السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق (الخليج – سهل بنغازي و اقصى مناطق الجنوب الغربي ) يتخللها سقوط امطار متفرقة قد تصحبها بعض الخلايا الرعدية ، والفرصة مهيأة هذه الليلة وصباح يوم الغد لحدوث ضباب على مناطق الشمال الغربي خاصة الساحلية منها.

وتوقع المركز أن تشهد مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي تتكاثرا للسحب من حين لأخر هذا اليوم خاصة على سرت ، مع احتمال سقوط أمطار رعدية ،مع حدوث ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة على الساحل ، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (25-27)مْ على المناطق الساحلية, مابين (30-35)مْ على معظم المناطق، وتسجل انخفاضا يوم الغد على اغلب المناطق .

وتتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الخليج وسهل بنغازي تصحبها خلايا رعدية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط يوم الغد على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة تتراوح على اغلب المناطق مابين (24-28)مْ .

كما تتكاثر السحب على أقصى مناطق الجنوب (غات ومجاورها) وتكون قليلة على مناطق الجفرة وسبها وغدامس والحمادة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (40-45)مْ, وتسجل تراجعا على اغلب المناطق من يوم الغد.

وتكون حالة السماء على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال ، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (37-40)مْ، وتسجل تراجعا يوم الثلاثاء على اغلب المناطق .

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (20:15) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (05:57) .