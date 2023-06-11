صدور العدد 45 مجلة المسرح بمشاركة 61 عرضا مدرسيا 

الشارقة 11 يونيو 2023 (وال) _ صدر حديثًا العدد (45) من مجلة المسرح” الشهرية (يونيو 2023) عن دائرة الثقافة في الشارقة، وضم مجموعة متنوعة من المقالات والتقارير والحوارات حول النشاط المسرحي المحلي والعربي.

في العدد تقرير عن أبرز ملامح الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي الذي نُظِّم في أيار/ مايو 2023 بمشاركة 61 عرضًا مدرسيًا، واستطلاع شارك فيه عدد من الفنانين حول واقع مستقبل المسرح الكوميدي في الدولة، تفاعلًا مع تحضيرات بعض الفرق المسرحية لتقديم عروض فكاهية خلال عطلة العيد.

في باب “رؤى” كتب المخرج والباحث المسرحي العراقي قاسم بياتلي تحت عنوان “تأملات في المسرح بصفته حياة”، وكتب الباحث السوداني اليسع حسن أحمد عن “المرأة في المسرح السوداني بين الغياب والحضور”.

وفي “قراءات” تطرق خالد رسلان إلى مضمون النص، وخصائص الأداء التمثيلي، والرؤية الإخراجية في عرض “غُرب” الذي قدَّمته أخيرًا فرقة مسرح دبي الوطني، وهو من تأليف عبد الله صالح وإخراج محمد سعيد السلطي.

وكتب إبراهيم الحسيني حول انحياز المسرح للحياة ودوره في نشر ثقافة الأمل مسلطًا الضوء على عرض “بعد آخر رصاصة”، أحدث أعمال المخرج المصري شريف صبحي.

وكتبت كريمة كربيطو عن الامتزاج المبدع بين السرد والحوار والغناء والشعر في عرض “تكنزة… قصة تودة” للمخرج المغربي أمين ناسور. وكتب يسري حسان عن حدود العلاقة بين المخرج والكاتب وحواجزها، منطلقًا من مشاهدته لعرض “اغتصاب”، الذي كتب نصه سعد الله ونوس وأخرجه أخيرًا المصري إبراهيم الفرن، وتضمن الباب مجموعة من القراءات الأخرى.

وفي “حوار” نشرت المجلة مقابلة أجراها عبد الكريم الحجراوي مع المخرج المصري انتصار عبد الفتاح، تحدث فيها عن بداياته وتجاربه في اكتشاف فضاءات جديدة لعروضه، وكذلك مشروعه الموسوم “المسرح الصوتي”.

وعن دار الأوبرا التي بُنيت منذ نحو عقدين في العاصمة السورية، كتب جوان جان في “صروح” مُعرِّفًا بجمالياتها المعمارية، وإمكاناتها التقنية، وأبرز العروض والتظاهرات المسرحية التي شهدتها.

وفي باب “أسفار” سرد المخرج العراقي كاظم نصار رحلته إلى مدينة كلباء في إمارة الشارقة عام 2016، بغرض المشاركة مع فرقتها المسرحية في إعداد عرض يقدم في “أيام الشارقة المسرحية”.

وفي “مطالعات” قراءة لأحمد نظيف في كتاب “المسرح والحياة: الأخلاق والمشاهد المعاصرة” للفرنسية راشيل راجالو.

وفي باب “رسائل” تقارير وتغطيات من الجزائر وتونس وسورية والمغرب الشارقة. (وال _ الشارقة) ح م

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